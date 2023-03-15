هالاند “الخارق” يعادل إنجاز ميسي ويهزم صلاح

2023/03/15 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد خماسية تاريخية في مرمى لايبزغ، أزاح النجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي محمد صلاح من صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 10 أهداف مقابل 8 للفرعون المصري.وأحرز هالاند 5 أهداف في مرمى رازن بال شبورت لايبزيغ، بالمباراة التي انتهت لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 7-0.وبات هالاند ثالث لاعب […]

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