2023/03/15 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: نجحنا في أن تكون الموازنة لثلاث سنوات لأول مرة المركز الخبري الوطني.

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