ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعومة بزيادة كبيرة للطلب الصيني وانهيار بنوك في امريكا

2023/03/15 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.وزادت العقود … Readmore

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