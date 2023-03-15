مستشار رئيس الوزراء: ستتم محاسبة أي شخص سرق المال العام مهما كان عنوانه

2023/03/15 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الاربعاء، انه ستتم محاسبة أي شخص سرق المال العام مهما كان عنوانه، فيما بين ان موازنة عام 2023 هي الأكبر في تاريخ العراق.وقال الشمري في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان … Readmore

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