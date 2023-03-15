2023/03/15 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 دقائق

السوداني: استرداد الأموال من السارقين يعد تحديا امام حكومتي

منذ 12 ساعة

المالية النيابية تحدد موعد طرح سلم الرواتب على مجلس الوزراء

منذ 12 ساعة

اليكتي: السوداني يحظى بقبول كردي ووساطته افضل من الخارج

منذ 13 ساعة

السوداني يؤكد مضيّ الحكومة نحو بناء الثقة بين المكوّنات العراقية

منذ 13 ساعة

المعموري: ديالى تحولت الى أحد اهم معابر المخدرات والإرهابيين

منذ 13 ساعة

اعفاء بعضهم واردة جدا..السوداني ينتظر تقريرا نهائيا عن اداء المحافظين

منذ 14 ساعة

كيف سيكون موقف الإقليم من نسبة 12.6 المخصصة له في الموازنة؟

منذ 15 ساعة

الخارجية النيابية تتوقع ولادة تفاهمات جديدة عقب التقارب السعودي الايراني

منذ 16 ساعة

الزراعة النيابية: سلاح المقاطعة لتركيا كفيل بإعادة المياه لمجاري دجلة

منذ 16 ساعة

السوداني يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق (تفاصيل)

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصل السليمانية ضمن زيارته لإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصل السليمانية ضمن زيارته لإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).