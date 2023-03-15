صور: كاميرات مراقبة “360 درجة” لكشف اللصوص في المشخاب

2023/03/15 | 11:23 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشخاب (النجف) 964 شهد قضاء المشخاب في محافظة النجف، نصب كاميرات بتقنية متطورة، لمراقبة مداخل ومخارج المدينة عقب تسجيل حوادث سرقة.التفاصيل: الإجراء هو الأول من نوعه في القضاء، حيث نصبت الشرطة منظومة في فلكة “عبد الواحد آل سكر”، وأخرى عند مدخل شارع “سيد جعفر”.مصدر في مركز شرطة المشخاب لشبكة 964: الإجراء يهدف إلى […]

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