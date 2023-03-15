أوروبا تسعى للاستعاضة عن الرحلات الجوية قصيرة المدى بالقطارات

2023/03/15 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء الحركة المناهضة للطيران (Shame Flight) بتشجيع المسافرين على البحث عن بدائل صديقة للبيئة عوض الطائرات النفاثة، كانت العديد من الشركات في أوروبا تتطلّع إلى شبكة السكك الحديدية الواسعة في القارة، لتحل مكان الرحلات الجوية قصيرة المدى.

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