الكشف عن نسخة جديدة من «تشات جي بي تي»

2023/03/15 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سان فرانسيسكو – أ ف ب

كشفت شركة «أوبن ايْ آي»الناشئة التي أطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بنجاح كبير واجهة تشات جي بي تي ChatGPT القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، الثلاثاء عن نسخة GPT-4 الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.

وقالت الشركة في بيان، إن نسخة «GPT-4 هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية».

ويمكنه «على سبيل المثال، اجتياز الامتحان ليصبح محامياً بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين.



كانت النسخة السابقة GPT 3.5 في مستوى أدنى 10%».

وتثير خوارزمية ChatGPT الكثير من الحماسة والجدل أيضاً، لأن الوصول إليها مجاني، ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية، أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم.وأثبتت الشركة التي تلقت مليارات الدولارات من «مايكروسوفت» أنها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال نماذج إنشاء النصوص، وكذلك الصور، من خلال برنامج DALL-E الذي طورته.

وقال رئيس الشركة سام التمان مؤخراً، إن العمل جار على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي «العام»، أي البرمجيات ذات القدرات الإدراكية البشرية.

وذكر في مدونة الشركة في 24 فبراير/ شباط: «مهمتنا هي ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة – وهي أنظمة أكثر ذكاءً من البشر بشكل عام – مفيدة للبشرية جمعاء».

وتعد قدرات الوسائط المتعددة خطوة في هذا الاتجاه.على عكس الإصدارات السابقة، يمكن لنسخة GPT-4 معالجة النص والصور كذلك.



ومع ذلك، فإنها حاليًا تولد النصوص فقط.وستكون متاحة على ChatGPT لكن من دون إمكانية تزويدها بالصور في الوقت الحالي.

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