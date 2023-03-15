أنشيلوتي يعترف بانقطاع العلاقة مع هازارد

2023/03/15 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حامل لقب أوروبا، عدم وجود صداقة بينه وبين نجمه البلجيكي إيدين هازارد، لكن العلاقة ليست «باردة» وفق تعبيره وذلك بعد تصريح من اللاعب بانقطاع التواصل بينه وبين مدربه.ولم يلعب هازارد منذ شهرين مع الفريق، لكن نجم تشيلسي السابق الذي يتقاضى 470 ألف استرليني أسبوعياً يريد استكمال عقده.وقال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا: «العلاقة بيننا ليست باردة، على كل واحد منا تثمين وجهة نظر الآخر.



هازارد كان صادقاً جداً، نحن لا نتحدث معاً كثيراً لأن ذلك عائد لشخصيتنا.



لا يزال يحترمني وأنا ما أزال أحترمه».وتابع أنشيلوتي: «هو لا يلعب لأن هناك الكثير من المنافسين في موقعه ومن في موقعه يلعب بشكل رائع وهو فينيسيوس جونيور».وعند سؤال المدرب عما إذا كان هازارد سيكون في تشكيلته الموسم القادم أجاب: «في العام المقبل سيكون لدي اللاعبون الذين يوفرهم النادي لي».ولم يلعب هازارد سوى 296 دقيقة هذا الموسم في جميع المسابقات وشارك في صنع تمريرة حاسمة وهدف واحد وكان آخر ظهور له في مباراة كأس الملك أمام كاسيرينو، ورغم ذلك قال في تصريح لصحيفة بلجيكية:«هناك احترام بيني وبين المدرب، لا أقول إننا نتواصل بالحديث لأننا فعلاً لا نتحدث مع بعض.



سيبقى احترامي له قائماً حتى لو لم يشركني في أي مباراة.



علي احترام أشخاص مثل كارلو أنشيلوتي وما يمثله في كرة القدم وما أنجزه في مسيرته، لا مشكلة في هذا».واعتزل هازارد اللعب الدولي بعد مونديال قطر واعترف بعدم رغبته مجدداً بالمشاركة في المونديال ليترك الفرصة للجيل الشاب.من جهته، كشف الإنجليزي رييس جيمس، ظهير تشيلسي، عن أقوى الخصوم الذين واجههم وأيد ما ذهب إليه أنشيلوتي وقال: أقول فيني، فينيسيوس هو الرقم 1 وأيضاً لياو (لاعب أي سي ميلان ).

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