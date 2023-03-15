هزة أرضية جديدة تضرب وسط تركيا

2023/03/15 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر

المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة

على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في

وسط تركيا.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز

الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال

شر

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