الرافدين يُحدد قيمة بيع الدولار للمسافرين بدءاً من الأسبوع المقبل

2023/03/15 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء،

قيمة بيع الدولار للمسافرين بدءا من يوم

الاحد المقبل.

وذكر المصرف في بيان، انه "استنادا الى

توجيهات البنك المركزي العراقي، تم

تحديد بيع الدولار للمسافرين الى 2000

دو

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