2023/03/15 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم الاقليم لحكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم الاقليم لحكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).