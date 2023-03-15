ارتفاع مبيعات المركزي العراقي لأكثر من 240 مليون دولار

2023/03/15 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الاربعاء، لأكثر من 240 مليون دولار.

وباع المركزي، وفقا لبيانات النافذة خلال مزاده لبيع وشراء الدولار 241,908,940 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 191,508,940مليون، فيما ذهبت البقية البالغة 50,400,000مليون على شكل مبيعات نقدية.

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