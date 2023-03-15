وزير المالية السعودي يعلق على مستقبل الاستثمار في إيران

2023/03/15 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد الاتفاق الذي وقع بين البلدين قبل أيام.

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