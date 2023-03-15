2023/03/15 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اعتبر المحلل السياسي، احمد الخضر، ان طوابير انتظار المواطنين من اجل...

ظهرت المقالة طابور شراء الدولار..



اذلال للمواطن العراقي أولاً على المسلة.

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