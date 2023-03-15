شاهد بالفيديو.. كابوس الجفاف يتحوّل الى واقع لدى العراقيين

2023/03/15 | 12:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R1alOgfH3r0

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