تعرف على تشكيلة منتخب الشباب المواجه لنظيره الياباني

2023/03/15 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق الفائز سيصل إلى المباراة الختامية لنهائيات كاس العالم للشباب.

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