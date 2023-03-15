ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى 241.9 مليون دولار

2023/03/15 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن البنك المركزي ،الاربعاء، بيع 241.9 مليون دولار عبر نافذة بيع العملة .

وذكر البنك في حصائية على موقعه ان "اجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات) 191.5 مليون دولار ".

واضاف ان "اجمالي مبلغ البيع النقدي 50.4 مليون دولار و اجمالي المبيعات الكلية 241.9 مليون دولار".

واشار الى ان "سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية (1305) دينار لكل دولار"، مبينا ان "سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج (1310) دينارلكل دولار وسعر البيع النقدي (1310) دينارلكل دولار".

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