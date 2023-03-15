2023/03/15 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن طرح مشروعي مصفى الناصرية والكوت للاستثمار.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني خلال مؤتمر خاص بطرح مشروع مصفى الناصرية إلى الاستثمار في محافظة ذي قار، إنه يعلن عن "طرح مشروع مصفى الناصرية الاستثماري في ذي قار إلى الاستثمار".

وأشار عبد الغني، إلى أن "المصفى بطاقة 150 ألف برميل يومياً".

من جانبه، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن إنشاء مصفى الكوت "كفرصة استثمارية"، مضيفاً أن "هذه الفرصة واعدة ومهمة لنقل المحافظة إلى مستوى جديد من الاقتصاد والتطور، لما يصحبه من ثمار كبيرة لإنعاش اقتصاد المحافظة وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب من مختلف الاختصاصات، ويضع المحافظة بشكل رسمي على مسار المحافظات النفطية والصناعية، وهو إضافة مهمة وكبيرة لمحافظتنا المعطاء".

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