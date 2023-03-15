السوداني: الموازنة ستترجم عمليا أهداف البرنامج الحكومي وسنغادر مصطلح المشاكل العالقة مع كردستان

2023/03/15 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، الموازنة

المالية العامة للسنوات الثلاث المقبلة

أنها ستترجم عملياً أهداف البرنامج

الحكومي، في حين أكد على ضرورة مغادرة

الخلافات والقضايا العالق

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