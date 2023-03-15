2023/03/15 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العراق غير قابل للتقسيم، والقوة العراقية تتبع من الدستور، فيما رفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد دول الجوار.وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملتقى السليمانية ان “الحكومة تبنت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني من السليمانية: العراق غير قابل للتقسيم ولن يكون منطلقاً لتهديد دول الجوار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني من السليمانية: العراق غير قابل للتقسيم ولن يكون منطلقاً لتهديد دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).