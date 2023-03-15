وزير البيئة: سنعلن العراق خالي من الالغام لنهاية 2028 بحال توفرت الاموال

2023/03/15 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير البيئة العراقي نزار آميدي، بأنه تم تقديم طلب لتخصيص 20 مليار دينار في الموازنة العامة، لدعم جهود ازالة الالغام ولدى الوزارة خطة لاعلان العراق خاليا من الالغام بنهاية عام 2028، مشيرا الى ان العراق سيقوم بخفض انبعاثاته … Readmore

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