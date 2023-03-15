البنك المركزي يبيع 240 مليون دولار في تعاملات اليوم

2023/03/15 | 12:36 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، الأربعاء، إلى أكثر من 240 مليون دولار بنسبة 37% عن اليوم السابق.وأظهرت بيانات البنك المركزي، لليوم الأربعاء بيع 241.908.940 مليون دولار كبيع نقدي وحوالات الاعتماد الخارجية، فيما بلغت الحوالات 120.275.968 في حين بلغ اجمالي البيع النقدي 56.680.000.

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