2023/03/15 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘مبادرة أدرس’..



العبودي: لها بعد استراتيجي وستعيد الموقع الحقيقي للجامعات العراقية المركز الخبري الوطني.

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