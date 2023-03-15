التربية تحيل إدارة مدرسة في بغداد للتحقيق بعد مشاجرة عنيفة

2023/03/15 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إحالة إدارة مدرسة في بغداد للتحقيق بعد مشاجرة عنيفة.

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