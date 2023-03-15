2023/03/15 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد، تشكيلة منتخبنا الشبابي لمواجهة اليابان في نصف نهائي كأس آسيا – أوزباكستان 2023.

وسيدخل محمد المواجهة بالتشكيلة التالية:

حسين حسن ، كاظم رعد، آدم طااب، عبد الرزاق قاسم، إسماعيل أحمد، علي صادق ، علي جاسم ، مصطفى قابيل، عبد القادر أيوب ، سجاد رعد ، شربل شمعون.

وستنطلق المباراة عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).