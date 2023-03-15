استبعاد سلمان الفرج.. هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي فينزويلا وبوليفيا

2023/03/15 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق للمشاركة في معسكر إعدادي في مدينة جدة خلال مارس/ آذار الجاري، يتخلله مباراتين ودّيتين، في أول ظهور "الأخضر" بعد مونديال قطر 2022.

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