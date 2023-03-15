ارتفاع مبيعات البنك المركزي بنسبة 37%

2023/03/15 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، مقدار 241 مليونا و908 الاف و940 دولارا، مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 176 مليونا و955 الفا و968 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

بالإضافة إلى ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 191 مليونا و 508 الاف و 940 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 50 مليونا و400 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

يُشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا، في وقت كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 119 شركة.

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