هيئة الإحصاء التركية .. العراق بالمرتبة الثالثة في شراء العقارات بتركيا

2023/03/15 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، مجيء المواطنين العراقيين بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب بشراء للعقارات في تركيا خلال شهر شباط/ فبراير، فيما أشارت إلى انخفاض مبيعات تركيا للعقارات خلال هذا الشهر بنسبة 27%.

وذكرت الهيئة في تقريرها ، أن “مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 27٪ في شباط 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 3 آلاف و350 منزلًا، حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع ألف و261 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات ألف و133 منزلًا، ثم مرسين بواقع 225 منزلا “.

وأشارت إلى أن “الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد ألف و183 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 446 منزلاً، والعراقيون ثالثا بشراء 173 منزلا، وأوكرانيا رابعا بعدد 142 منزلا، وكازاخستان خامسا بعدد 133 منزلا”.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.

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