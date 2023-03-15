كربلاء تعطل الدوام المسائي للمدارس بسبب الأمطار

2023/03/15 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء الحكومة المحلية في كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس للدوام المسائي اليوم الاربعاء

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