السامرائي يشدد على ضرورة حسم القوانين العالقة وتنفيذ الاتفاق السياسي

2023/03/15 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

شدد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، على ضرورة حسم القوانين العالقة وتنفيذ الاتفاق السياسي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السامرائي، زار اليوم رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في مقره في صلاح الدين بأربيل، وبحثا تطورات المشهد السياسي والتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل".

وأضاف البيان، أن "رئيس تحالف العزم أكد ضرورة حسم القوانين العالقة وتنفيذ الاتفاق السياسي وخلق حالة من التوازن بين الاطراف كافة".

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