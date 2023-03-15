دول أوروبية تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 51.45 دولار

2023/03/15 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وكالة بلومبرغ، إن إستونيا وليتوانيا وبولندا اقترحت خفض سقف أسعار النفط الروسي، المحدد في كانون الأول الماضي عند 60 دولاراً، إلى 51.45 دولار للبرميل.

ووفقاً لمصادر الوكالة، طالبت هذه الدول بأن يكون سقف أسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5٪ من أسعار السوق.

وأشارت الوكالة، إلى أن دول الاتحاد ستبدأ، كما هو متوقع، في 15 آذار مناقشات حول تعديل سقف أسعار النفط من روسيا.



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