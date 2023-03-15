جنرال إلكتريك: الغاز المصاحب العراقي ينتج 10 كيكا واط

2023/03/15 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة "جنرال إلكتريك"، الأربعاء، وضعها خططاً متطورة بشأن إنتاج الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الغاز المصاحب في العراق.

وذكرت، أن "تكنولوجيا الوحدات التوربينية المتنقلة التي تستخدمها تقدم حلولاً ناجزة في هذا المضمار"، كاشفة عن "قدرة التكنولوجيا التي تستخدمها على إنتاج 10 كيكاواط من الكهرباء في حال تم تجميع كل الغاز الذي يحرق في العراق"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وقال المدير التنفيذي للشركة رشيد الجنابي، إنه "في مجال تأمين الطاقة بشكل مستدام في الإفادة من الغاز المصاحب لإنتاج الطاقة الكهربائية، فإن الشركة تمتلك تكنولوجيا متقدمة للإفادة من هذا الغاز لإنتاج الطاقة، وهي حلول ناجزة وآنية يمكن تطبيقها خلال وقت قصير جداً، من ضمنها تكنولوجيا الوحدات التوربينية المتنقلة TM2500 التي يمكن أن تنصب بالحقول التي يتم فيها حقن الغاز المصاحب، وإنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة كبيرة جداً".

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