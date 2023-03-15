بنفس واحد.. رجل يغوص لأكثر من 50 مترا في بحيرة متجمدة

2023/03/15 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت فحوص أجراها في المستشفى لاحقا أنه لا يعاني من شيء خطير.

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