الأمن الوطني يكشف هويات قتلى

2023/03/15 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنكشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، هويات قتلى عصابات داعش الإرهابي الذين تم قتلهما في العملية الأمنية التي نُفذت اليوم في قضاء الطارمية.

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