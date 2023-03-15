2023/03/15 | 13:39 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 ساهم مشروع إعادة تأهيل المنازل المدمرة في تلعفر غرب الموصل من قِبل منظمة الأمم المتحدة بعودة أكثر من ألف نازح، بعد أن تمّ الفراغ من 142 منزلاً في 3 أحياء.صالح عبدالله – من فريق العمل لشبكة 964: المنازل المنجزة هي في أحياء السلام والمثنى والعروبة بقضاء تلعفر.إعادة تأهيل هذه المنازل ساهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة عادت إلى الديار.. تأهيل 142 منزلاً تضررت خلال معارك تلعفر) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة عادت إلى الديار.. تأهيل 142 منزلاً تضررت خلال معارك تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).