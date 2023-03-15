"هيومن رايتس" تنتقد وضع اللاجئين الأفغان في أبوظبي.. ومسؤول إماراتي يعقب

2023/03/15 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الإمارات، الأربعاء، باحتجاز آلاف الأفغان بشكل "تعسفي" في ظروف وصفتها بـ"المزرية" لأكثر من 15 شهرا، في انتظار إعادة توطينهم في مكان آخر.

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