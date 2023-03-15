اعتقال 8 متهمين بتجارة الادوية المهربة وغير المرخصة في محافظتين

2023/03/15 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على ثمانية متهمين يتاجرون بالأدوية المهربة وغير المرخصة والغش الصناعي في بغداد ونينوى.

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