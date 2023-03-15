حذرت من عودة التظاهرات.. بلاسخارت تدعو إلى معالجة الفساد وانعدام فرص العمل في العراق

2023/03/15 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت ممثلة الامين العام للامم المتحدة

في العراق جينين بلاسخارت، اليوم

الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى

مكافحة الفساد المالي والإداري

المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها،

معالجة مشكلة البطالة داخل المجتمع

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