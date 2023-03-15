اقليم كردستان يدعو الحكومة العراقية لتخصيص ميزانية لحلبجة والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز

2023/03/15 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، اليوم الأربعاء، الحكومة

الاتحادية إلى تخصيص ميزانية خاصة

بمحافظة حلبجة ضمن الموازنة بعد

اعتبارها رسميا المحافظة الـ19 للعراق،

مؤكدا على ضرورة تشريع قانون النفط

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