2023/03/15 | 14:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يزور ضريح الرئيس الراحل مام جلال طالباني في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/15 | 14:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزور ضريح الرئيس الراحل مام جلال طالباني في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزور ضريح الرئيس الراحل مام جلال طالباني في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).