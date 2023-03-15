مباحثات كويتية ايرانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

2023/03/15 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

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