فيديو: 2000 كتاب في معرض الكوت الجامعة للتشجيع على القراءة

2023/03/15 | 14:15 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت (واسط) 964 شهد اليوم الثالث للمعرض السنوي للكتاب المقام في كلية الكوت الجامعة، اقبالاً واسعاً على شراء الكتب من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية.التفاصيل: افتتحت كلية الكوت الجامعة معرضها السنوي الثاني، بمشاركة عدد من دور النشر بكتب وعناوين مختلفة، ويستمر لمدة 10 أيام.عميد الكلية فاخر جبر مطر لشبكة 964: أقمنا هذا المعرض […]

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