رئيس هيئة الإستثمار يؤكد دعم الحكومة لرسم مسارات الفرص الإستثمارية في العراق

2023/03/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، اليوم الاربعاء، دعم الحكومة لإجراءات الهيئة ي إعداد خارطة استثمارية ورسم مساراتها في العراق.

وقال مكية خلال كلمته بحفل إعلان الفرص الاستثمارية بمجال تصفية النفط الخام في عدد من المحافظات للعام 2023، إن "الحكومة تدعم اجراءات الهيئة الوطنية في إعداد خارطتها الاستثمارية ورسم مسارات الفرص الاستثمارية في العراق عبر مشاطرتها الرؤى والاستراتيجيات مع الوزارات والجهات القطاعية ومنها وزارة النفط".

وأضاف أن "الاستثمار في قطاع النفط والغاز سيساهم في تطوير مجالات الصناعة النفطية عبر جولات عقود الترخيص وإنشاء المصافي النفطية ومشاريع الصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز"، مبينا أن "قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وفر العديد من المزايا والضمانات والاعفاءات التي تساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق".

وتابع أن "هذا الحفل يأتي في سياقات تعزيز البيئة الاستثمارية وامتداد انماطها الى قطاعات واعدة في نمو مستويات الاقتصاد الوطني ولاسيما قطاع النفط، وتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بالاستثمارات وجولات التراخيص".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن سبع فرصة استثمارية في قطاع التصفية والصناعات التكريرية، مؤكدا حرص الوزارة على زيادةَ الإنتاجِ الوطني من الطاقات التكريرية وتغطيةَ الحاجةِ المحلية من المنتجات النفطية، والتحوّلَ بعدها الى تصديرِ الفائض الى الأسواق الخارجية.

وقال عبد الغني، خلال فعالية الإعلان عن الفرص الاستثمارية لمشاريع قِطاع التصفية والصناعات التكريرية في العراق، إن "الإعلانُ عن الفرص الاستثمارية يأتي انسجاماً مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وما تضمّنه البرنامجُ الحكومي وخُطط الوزارة التي تستهدفُ زيادةَ الإنتاجِ الوطني من الطاقات التكريرية وتغطيةَ الحاجةِ المحلية من المنتجات النفطية".

وأشار عبد الغني ، أن "اعلان الفرص الاستثمارية يمثل تحوّلاً في استراتيجية الحكومة والوزارة نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية في قِطاع التصفية وتكريرالنفط الخام، وفتح آفاق جديدة للشركات الدولية وشركات القِطاع الخاص المحلية المتخصصة في هذا المجال".

واضاف، أن "وزارة النفط أعدّتْ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار برنامجاً واعداً للإعلان عن مجموعة من الفرص الاستثمارية في قِطاع الصناعات التكريرية، نعلنُ عن سبع فرص استثمارية، ثلاثة منها يُفتح باب التقديم لها اعتباراً من اليوم 15 آذار 2023، ومثلها ثلاثة اخرى سيتم التقديم لها مطلع 2 نيسان المقبل ، فيما سنعلنُ عن فرصة استثمارية أخرى في وقتٍ لاحق ".

وتابع الوزير، أن "الفرصَ الاستثماريةَ التي تعلنُ عنها وزارةُ النفط اليوم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، ويكون التقديم لهذه الفرص الاستثمارية ، أعتباراً من اليوم 15 آذار 2023 وهي:

1- مشروعُ مصفى ميسان الاستثماري في محافظة ميسان بطاقةِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ برميل في اليوم.

2- مشروعُ مصفى القيارة الاستثماري في محافظة نينوى بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميل في اليوم.

3- مشروعُ هدرجةِ النفط الأسود في محافظة البصرة بطاقةِ ثلاثينَ ألف برميل في اليوم.

اما الفرص الاستثمارية الثلاثة الاخرى هي:

1- مشروعُ مصفى الناصرية الاستثماري في محافظةِ ذي قار بطاقةِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ برميل في اليوم.

2- مشروعُ مصفى الكوت الاستثماري في محافظةِ واسط بطاقةِ مئةِ ألفِ برميل في اليوم.

3- مشروعُ مصفى السماوة الاستثماري في محافظة المثنى بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميل في اليوم.

فسيتم فتح باب التقديم لشراء حقائب المعلومات لهذه الفرص اعتباراً من تاريخ 2 نيسان 2023.

واوضح الوزير، أن "مصفى حديثة الاستثماري في محافظة الانبار بطاقة سبعين الف برميل باليوم فسوف يتم تحديد موعد التقديم في موعد لاحق، فصلاً عن وجود فرص استثمارية اخرى ، سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق ايضاً".

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