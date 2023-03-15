2023/03/15 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مرّ الأعوام، شهد مهبط طائرات "برج العرب" في دبي، الأشهر في العالم، الكثير من الأحداث المثيرة، مع تحويله إلى مضمار سباق للسيارات، وحلبة ملاكمة في الماضي.

وصنع الطيّار البولندي، وهو بطل سابق في فئة "التحدي" لسباق "ريد بُل" الجوي، التاريخ الثلاثاء بعد أن أصبح أوّل طيّار على الإطلاق يهبط بطائرة فوق مبنى، مع اختياره لبرج العرب كمنصّة هبوط، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للبرج عبر موقع "إنستغرام".

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