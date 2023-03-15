تركي الفيصل: امريكا واوروبا ليستا وسيطاً نزيهاً في مفاوضاتنا مع إيران

2023/03/15 | 14:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل إن الولايات المتحدة أو أوروبا لم تكن لتكون “وسيطا نزيها” وتأمين صفقة بين السعودية وإيران مثل التي ساعدت الصين في الحصول عليها.وقال فيصل في مقابلة مع وكالة” فرانس برس” إن “الصين … Readmore

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