2023/03/15 | 14:40 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، القبض على 6 متهمين وتضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في نينوى.
وذكرت المديرية في بيان لها انها، تمكنت من إلقاء القبض على ٦ متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في محافظة نينوى وذلك لوجود مخالفات عدة أهمها عدم وجود موافقات أمنية لحركة الصهاريج وانتهاء صلاحية شهادات …
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وذكرت المديرية في بيان لها انها، تمكنت من إلقاء القبض على ٦ متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في محافظة نينوى وذلك لوجود مخالفات عدة أهمها عدم وجود موافقات أمنية لحركة الصهاريج وانتهاء صلاحية شهادات …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. اعتقال 6 متهمين بتهريب النفط) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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