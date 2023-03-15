2023/03/15 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على تكليف 6 مدراء عامين بوزارة النفط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف مدراء عامين جدد في وزارة النفط..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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