2023/03/15 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يزور ضريح جلال طالباني في السليمانية ويكتب تدوينة في سجلّ الزيارات..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزور ضريح جلال طالباني في السليمانية ويكتب تدوينة في سجلّ الزيارات.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزور ضريح جلال طالباني في السليمانية ويكتب تدوينة في سجلّ الزيارات.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).