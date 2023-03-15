ببجي موبايل تُضيف طور البناء الملحمي الجديد وأكثر في تحديث 2.5 احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة

2023/03/15 | 14:48 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُضيف تحديث 2.5 من لعبة ببجي موبايل التالي: بغداد، العراق – 15 مارس 2023: تحتفل ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهواتف الذكية في العالم، بالذكرى السنوية الخامسة على إطلاقها بتحديث 2.5 الجديد والذي يتضمن طور بناء جديد كليًّا “World of Wonder” والذي سيُمكّن اللاعبين من بناء المحتوى داخل اللعبة في الأطوار والخرائط على […]

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